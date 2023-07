Anche se sono le più vere, le più crude e le più significative di quella che io definisco “l’altra metà del calcio”. Sono storie che fanno male, che disorientano e spiazzano ... come tutto quello che non riusciamo a capire, che ci sembra assurdo che possa accadere a chi invece ha avuto la fortuna di fare come professione quello sport che in tanti abbiamo sognato da bambini.Edo non ha ancora compiuto diciotto anni quando Bruno Giorgi, l’allenatore del Brescia, lo fa esordire nella stagione 1987-88.Edo gioca da terzino.Ha “gamba”, è rapido, abile in marcatura e soprattutto sa cosa fare con il pallone tra i piedi.Nella stagione successiva viene mandato “a farsi le ossa” in C. Trento è la sua destinazione. Gioca da titolare tutto il campionato e dimostra chiaramente che la serie “C” gli sta stretta.Torna a Brescia, gioca un’eccellente stagione al fianco di “Spillo” Altobelli e dell’amico Eugenio Corini con il quale aveva giocato insieme da ragazzo nella Voluntas Brescia.Le sue prestazioni attirano l’attenzione di diverse squadre della massima serie calcistica nazionale.Quando inizia la nuova stagione, quella del 1990-91, per il terzino di Gavardo c’è già un’opzione della Roma. Ottavio Bianchi, bresciano come Edo, stravede per lui.Si parla di una cifra importante: sei miliardi delle vecchie lire.Tanti, ma non certo esagerati per un ragazzo di poco più di vent’anni titolare della Nazionale Italiana Under-21.Il 13 gennaio del 1991 la vita di Edoardo Bortolotti inizia a capovolgersi.In un duro scontro di gioco con Roberto Paci, il centravanti della Lucchese, si procura la frattura di tibia e perone.Non è una frattura “normale”. I tempi saranno più lunghi del previsto e ci vorranno due operazioni per sistemare definitivamente la gamba di Edo.Proprio adesso che il futuro era roseo come non lo era mai stato.Con la Roma pronta ad accoglierlo, con la maglia azzurra dell’Under-21 incollata addosso e con quella della Nazionale maggiore da iniziare a sognare.Edoardo è un ragazzo sensibile, lo è sempre stato.E’ buono, crede nell’amicizia, nei valori autentici.Ha uno spirito libero e anticonformista. Con i suoi capelli lunghi sembra un calciatore degli anni ’70.Intanto però non molla. Lotta per recuperare e tornare in campo.Ore di fisioterapia, piscina e palestra.Non è pronto per giocare. Lo sa Bolchi e lo sa anche Edoardo ma la panchina è il riconoscimento al suo impegno. Tornare a respirare lo spogliatoio, il clima partita, i tifosi e il profumo dell’erba.A fine partita, nonostante Edoardo non abbia giocato neppure un minuto, il suo nome è uno di quelli estratti per il controllo antidoping.E qui, la sua vita, fa un’altra capriola.In quei lunghi mesi ai box, pieni di dubbi e di paure dopo quel brutto infortunio aveva provato a trovare conforto nella “amica” peggiore e più subdola di tutte.Per lui ci sono quindici mesi di stop, poi ridotti a dodici.Sono tanti per qualcuno che non è conosciuto come un consumatore abituale e che soprattutto non ha precedenti.Troppi per Edoardo.Un conto è doversi fermare ai box per un infortunio, un altro è per un errore dettato da depressione e paura.Torna in campo il 24 maggio dell’anno successivo. Un piccolo spezzone di partita ma le dichiarazioni sono quelle di un ragazzo che ha voltato pagina.«Ho vinto la partita più importante» dichiara con entusiasmo Edoardo Bortolotti nei giorni successivi.Non sarà così purtroppo.(delle sue corse sfrenate a Gavardo e dintorni si ricordano in tanti) e il resto in quella che ormai è diventata una dipendenza.I ritmi del calcio non sono più sopportabili.Passano poche settimane e il Palazzolo, squadra della provincia che milita in Serie C, gli getta un’ancora di salvezza.Niente stress, ambiente tranquillo e quasi famigliare dove Edo potrà ritrovare sé stesso, la voglia di tornare a correre dietro un pallone e soprattutto la sua dignità di uomo.Regge la “bellezza” di sei partite prima di dire definitivamente “basta” nell’ottobre del 1993.I soldi sono finiti e il padre, che aveva lasciato il lavoro quando Edoardo aveva iniziato a guadagnare bene con il calcio, è disoccupato.Quando muore la sua adorata nonna (dalla quale aveva vissuto per un periodo) è un altro schiaffo del destino che Edoardo, ormai fragile e indifeso, non riesce ad accettare.Non lo si vede quasi più in giro.Qualche partita a carte al circolo del paese, un paio di allenamenti con la squadra locale ma una vita sempre più chiusa a lottare con i suoi demoni e a pensare probabilmente a quel maledetto 13 gennaio in cui la sua anima ha iniziato ad andare in frantumi.Nessun biglietto, nessun messaggio da lasciare alla memoria.La memoria di un ragazzo di venticinque anni, che nel calcio, come nella vita, è ancora tutta da riempire ..., coetaneo e amico di Edo fin dall’adolescenza.A Luca viene chiesto se se la sente di scendere in campo.«Certo» risponde Luca. «Credo sia il modo migliore di ricordare Edo».La partita inizia ma Luca ha la testa altrove. Un paio di interventi fuori misura convincono Mircea Lucescu, l’allenatore del Brescia, a sostituirlo dopo mezz’ora di gioco.Luca non era in campo quel giorno.Era con Edo.