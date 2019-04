Il portiere del Manchester United, David De Gea non sta vivendo un buon periodo. L'errore su Messi in Champions League ha condannato i Red Devils a lasciare la competizione ai quarti di finale. Quello nel derby contro il Manchester City ha invece complicato la corsa ad un piazzamento Champions e sebbene in amore la sua storia con la cantante Edurne prosegue a ritmi spediti, la distanza (lei vive a Madrid) non aiuta l'estremo difensore spagnolo a restare tranquillo.



A confermare come i due si vedano poco ci ha pensato la bellissima Edurne che in spagna ha parlato a tutto tondo della loro relazione: “Se c’è amore, la distanza non conta, ovviamente ti manca, ci sono molti momenti in cui dici, ‘Oh, mi piacerebbe vederlo…’ Ma, beh, anche la mancanza è fondamentale: ti ecciti, ti godi il momento… Sii paziente, devi sostenerti a vicenda perché penso che sia una delle cose più importanti in una relazione: il sostegno e l’amore. Wag? Non mi piace essere etichettata, in generale, né in particolare come wag, è un concetto molto maschilista, si parla delle “donne dei calciatori” o delle “fidanzate dei calciatori”. Ecco la bella Edurne nella nostra gallery.