Berlusconi contro il Milan? C’è solo da aspettare. Secondo i bookmaker la sfida, impensabile fino a qualche tempo fa, avverrà nel 2021, quando il Monza, guidato dal Cavaliere e allestito da Adriano Galliani, sarà approdato in Serie A. Un traguardo nettamente alla portata, per gli analisti, secondo i quali la squadra brianzola, benché neopromossa, è la favorita numero uno nel campionato di B che comincerà il 26 settembre. Incide il prestigio della proprietà, ma soprattutto motivazioni puramente tecniche: il Monza ha organizzato una formidabile campagna di rafforzamento, mettendo a segno già una decina di colpi e puntando ancora a bersagli di lusso: Mancosu è dato in rapido avvicinamento, e si parla da qualche giorno anche di Borini. Il primo posto, che porterebbe il club biancorosso direttamente in A, riporta agipronews, è dato a 3,50. Solo Brescia e Lecce tengono il passo a 4,50, le altre sono lontane: Frosinone a 7,00, Empoli a 8,00, Spal a 10. Proprio la Spal sarà la prima avversaria del Monza al Brianteo (che in questa stagione si chiamerà ufficialmente U-Power Stadium) e tra la neopromossa e la neoretrocessa il pronostico pende in favore della prima: la vittoria del Monza è a 2,17, il «2» emiliano sale fino a 3,60.