Il ristorante “N°10 Milano’’ di proprietà di Alessandro Del Piero va verso la chiusura definitiva. Nella home page del sito del locale di viale Monte Grappa, vicino a Porta Nuova, per ora campeggia la scritta "Informiamo la gentile clientela che N°10 Milano non ha ancora deciso una data di riapertura. Vi invitiamo a consultare il sito per aggiornamenti”. Ma da quanto si apprende, riporta Il Giorno, i gestori del locale hanno già comunicato agli abituali fornitori che il ristorante non riaprirà più, anzi ha già avviato le pratiche per dichiarare il fallimento.