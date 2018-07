L’effetto CR7 non si abbatte solo sulla Juventus, ma su tutta la Serie A con effetti immediati ed evidenti anche nei prezzi allo stadio. Tuttosport esamina il caso del neopromosso Parma, che ospiterà la Juventus il 2 settembre, alla terza giornata di campionato.



In città è già partita la caccia al biglietto, per vedere all’opera Cristiano Ronaldo. Una richiesta che gonfia a dismisura i prezzi soprattutto a causa del secondary ticketing, ovvero i siti che acquistano i tagliandi e poi li rimettono in vendita aumentandone in maniera esponenziale il costo (una sorta di bagarinaggio online).



Uno di questi nella serata di iera proponeva 4 posti in Curva Nord, al prezzo di 178 euro l’uno: biglietti che, sul sito ufficiale del Parma, hanno un costo base di 25 euro... Tribuna est a 199 euro (60 all’origine), Laterale ovest a 233 euro (70), i due segmenti della Tribuna Petitot a 386 (100) e a 438 euro (150).