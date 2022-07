In bilico tra Inter, Roma e Napoli, Paulo Dybala alla fine ha scelto la società giallorossa dopo l’addio alla Juventus e l’acquisto della stella argentina sembra destinato a fare la differenza nella prossima Serie A. Per quanto riguarda il calciomercato estivo dei campani finora manca il nome adatto a scaldare la piazza come avrebbe fatto Dybala dopo le partenze tra gli altri di Mertens, Insigne e Koulibaly. La Roma e i suoi tifosi, al contrario, proprio grazie al trequartista, vivono giorni di entusiasmo. I sentimenti però vanno bilanciati con i 16 punti di vantaggio che Spalletti ha ottenuto in più rispetto a Mourinho nella passata Serie A e soprattutto con il fatto che fino alla partenza del campionato c’è ancora tanto tempo per migliorare le rose. Attualmente entrambe le squadre sono dietro ai club del nord nella lotta scudetto secondo le quote sulla lavagna scommesse Betaland: l’Inter vuole riscattare il campionato perso nella volata contro il Milan e si gioca a 2,75, proprio come la Juventus. Per ora il Milan campione d’Italia paga una partenza sottotono rispetto alle due avversarie e in attesa delle mosse di Massara e Maldini è sul terzo gradino del podio delle favorite a 4,50. Poi Napoli e Roma, entrambe a 10, con Dybala che senza dubbio è stato il fattore determinante per permettere ai giallorossi di sperare nello scudetto almeno quanto i campani. Dietro ci sono l’Atalanta (30), la Lazio (40) e la Fiorentina (50). Sorprende il Monza, molto attivo nel calciomercato per permettere a Stroppa di provare subito il salto di qualità con i brianzoli. Lo Scudetto al Monza vale 100 volte la posta scommessa.