Con il Mondiale in Qatar si è aperta una nuova era in merito ai maxi-recuperi concessi dagli arbitri. Ma come è andata in Serie A alla prima del 2023? I fischietti italiani, nel complesso hanno aggiunto 85 minuti rispetto ai novanta regolamentari: spicca il recupero di Salernitana-Milan (9 minuti alla fine) e quello di Sassuolo-Samp, dove si è giocato quasi un tempo supplementare con 10 minuti concessi da Sacchi di Macerata prima del fischio conclusivo. Sozza invece, arbitro del big-match Inter-Napoli, è stato morigerato: solo 4 i minuti di recupero aggiunti nel totale al Meazza. Rispetto alla 15esima giornata del campionato italiano, l’ultima prima della sosta a novembre, i fischietti italiani hanno concesso 17 minuti in più considerando tutte le sfide giocate ieri.