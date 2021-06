Crollo borsa per la Coca-Cola dopo il gesto di Cristiano Ronaldo, asso del Portogallo, decisivo contro l'Ungheria, che nella conferenza stampa della vigilia ha spostato le due bottigliette di Coca Cola, sponsor degli Europei, dicendo: "Bevete acqua!". Un gesto che ha avuto un eco incredibile. E anche conseguenze importanti.



Sì, perché come riporta Marca, dopo la conferenza stampa del 7 della Juventus, l'azienda americana si è ritrovata con le proprie azioni crollate e perdite vertiginose: nel pomeriggio, il titolo Coca-Cola in Europa ha perso 1,6%. Le perdite dovrebbero essere di circa 4 miliardi di euro.