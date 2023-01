Il trasferimento in Arabia Saudita non allontana Cristiano Ronaldo dall'attenzione dei tifosi e dei media. Il suo esordio con la maglia dell'Al-Nassr, club arabo con cui ha firmato un contratto da 200 milioni di euro all'anno per le prossime stagioni, sta conquistando le prime pagine di tutti i principali giornali sportivi, suscitando grande attenzione anche da parte dei bookmakers. Quota dedicata proprio al campione portoghese e al suo esordio nella Saudi Professional League: nel match Al-Nassrl Riyadh – AL Tai quotata la prestazione di CR7 come marcatore e quella del suo club.