I nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria decidono con un gol a testa la prima uscita in bianconero contro il Verona e regalano, per la prima volta in stagione, il quarto posto agli uomini di Allegri, che scavalcano in classifica l’Atalanta, uscita sconfitta a sorpresa nel match interno contro il Cagliari, proprio una settimana prima dello scontro diretto del Gewiss Stadium. Nonostante la Dea debba comunque recuperare un match, per gli esperti di ora sono i bianconeri i favoriti per la qualificazione alla prossima Champions League, a 1,40, leggermente avanti rispetto ai bergamaschi offerti a 1,45. Oltre all’Inter capolista, secondo i bookie sembrano non esserci ostacoli per un piazzamento tra le prime quattro di Milan e Napoli, in quota a 1,15, mentre vale 10 volte la posta un finale di stagione d’autore con rimonta Champions per la Roma di Josè Mourinho, poco avanti rispetto a Lazio e Fiorentina proposte a 11.