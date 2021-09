Algunos diseños de jugadores en #eFootball2022 dan para meme pic.twitter.com/0J4ffcyrCq — MeriStation.com (@MeriStation) September 30, 2021

, il nuovo titolo che avvia la nuova serie di giochi calcistici prendendo il posto di PES. Disponibile gratis per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|Z (e presto anche su mobile): si pate solo con amichevoli online e in locale e sole nove squadre a disposizione, con altre modalità che saranno aggiunte con aggiornamenti specifici e gratuiti dall'autunno. Sarà aggiunta successivamente anche la Master League, ma sarà a pagamento come il Premium Player Pack (discusso pacchetto da 39,99 euro).. Nel mirino della critica non solo il lancio povero in termini di modalità, ma anche tanti bug, la mancanza di funzionalità sul campo (come meccaniche next-gen relative a finte e tiro) e soprattutto la qualità grafica: virali sui social alcune immagini in game di, che hanno provocato ilarità ma anche delusione tra gli appassionati. L'amaro in bocca per i giocatori è acuito da un attesa lunga due anni per un titolo di nuova generazione, se si considera che eFootball PES 2021 Season Update era un semplice aggiornamento delle rose, con Konami che aveva bisogno di tempo per sviluppare il nuovo gioco.