Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il programma della seconda giornata della fase a gironi del torneo eFootball.Pro Cup - giocato con eFootball PES 2020 - che si terrà domani, venerdì 24 luglio, alle ore 14:00 (orario italiano).



Nella fase a gironi le 10 squadre partecipanti al torneo sono divise in due gruppi, ogni squadra giocherà 4 match singoli contro le altre squadre dello stesso raggruppamento, le prima due classificate di ogni girone verranno ammesse alla successiva fase a eliminazione diretta.







Programma delle partite del Gruppo A:







Monaco vs Schalke 04

Barcellona vs Nantes

Monaco vs Bayern Monaco

Schalke 04 vs Barcellona

Bayern Monaco vs Nantes





Programma delle partite del Gruppo B:







Celtic Glasgow vs Juventus

Manchester United vs Arsenal

Celtic Glasgow vs Boavista

Juventus vs Manchester United

Boavista vs Arsenal





La Juventus dopo essersi imposta per 5-0 e 4-0, rispettivamente contro il Boavista e l’Arsenal, condivide la prima posizione in classifica nel Gruppo B con il Manchester United, la partita tra i bianconeri e i Red Devils potrebbe essere decisiva per l’assegnazione della prima posizione nel raggruppamento. Juventus, Bayern Monaco e Manchester United sono, fino a questo momento, le uniche squadre a punteggio pieno nel torneo.