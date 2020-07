Si concluderà venerdì il programma della eFootball.Pro Cup, competizione organizzata da Konami e destinata ai pro-gamer eFootball PES 2020 di alcuni tra i migliori club europei. In lotta per la vittoria finale c'è la Juventus: dopo aver chiuso il gruppo B al secondo posto, i bianconeri affronteranno il Bayern Monaco in semifinale. Nell'altra sfida saranno Manchester United e Barcellona a giocarsi l'accesso alla finalissima.