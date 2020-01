Si è giocata sabato 25 gennaio a Barcellona la terza giornata del Campionato eFootball.Pro, il primo torneo mondiale eSport (giocato con eFootball PES 2020) dedicato ai club di calcio professionistici.



Qui di seguito i risultati delle doppie sfide di sabato (ogni match è composto da una partita di andata e una di ritorno)



Boavista 2-0 / 2-3 Juventus

Monaco 3-1 / 3-1 Nantes

Celtic 2-2 / 3-2 Manchester United

Barcellona 1-1 / 1-0 Arsenal

Bayern Monaco 1-0 / 1-0 Schalke 04



Al termine della terza giornata il Monaco mantiene saldamente il primato in classifica con 16 punti grazie anche alle prodezze di Usmakabyle e Kilzyou che guidano appaiati anche la classifica dei marcatori con sette reti ciascuno.



CLASSIFICA



Monaco 16

Bayern Monaco 13

Juventus 10

Manchester United 8

Barcellona 8

Nantes 7

Boavista 7

Schalke 04 6

Celtic 5

Arsenal 4



Il team eSport della Juventus, che vede tra le sue fila due campioni del mondo, ha incontrato parecchie difficoltà nella prima partita giocata contro Boavista, i portoghesi sono infatti riusciti a imporsi per 2-0 al termine dei primi 90 minuti. Le cose sono cambiate nella seconda partita dove il team italiano è riuscito ad avere la meglio sul Boavista al termine di una gara molto combattuta (doppietta di Ettorito97 e un gol al 62esimo minuti di IlDistruttore).



Il derby francese tra Monaco e Nantes ha visto la capolista monegasca dominare i rivali bretoni grazie a un doppio 3-1.



La terza partita della giornata ha visto sfidarsi Celtic e Manchester United, la prima partita si è conclusa con il punteggio di 2-2. Nel secondo match, grazie a al gol di INDOJAWA al 57esimo minuto, la compagine scozzese ha ottenuto la prima vittoria in campionato che gli ha permesso di scavalcare l’Arsenal.



Il doppio match tra Barcellona e Arsenal è stato deciso da soli tre gol che hanno messo in chiaro che entrambe le formazioni devono migliorare qualcosa davanti se vogliono intimorire i top team. La prima partita si è conclusa con un pareggio per 1-1, nella seconda il Barcellona ha avuto la meglio grazie a un gol di Henrykinh0 nella prima frazione di gioco.



Bayern Monaco - Schalke 04, Il match clou di sabato della Bundesliga, non si è giocato solo alla Allianz Arena ma anche nel corso della terza giornata del Campionato eFootball.Pro. La doppia sfida a PES si è conclusa con un doppio successo del Bayern che occupa ora il secondo posto in classifica in campionato.



I premi Best Goal e MVP della seconda giornata, entrambi del valore di 10.000€, sono stati assegnati a MESTRE (Bayern Monaco) ed ETTORITO97 (Juventus).



Qui di seguito il calendario della quarta giornata di campionato che si giocherà sabato 8 febbraio:



Schalke 04 vs Barcellona

Nantes vs Arsenal

Juventus vs Manchester United

Boavista vs Bayern Monaco

Celtic vs Monaco