Gioie e dolori per Momo Salah nell'amichevole giocata e vinta dal suo Egitto contro lo Swaziland per 4-0. L'ex esterno della Roma ha realizzato il suo 40esimo gol con la maglia della propria nazionale, ma ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio. Nelle prossime ore Egitto e Liverpool verificheranno le condizioni di Salah, che potrebbe essere costretto a saltare il ritorno della sfida di Champions League contro il Napoli.