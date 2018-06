L'allenatore dell'Egitto Hector Cuper ha utilizzato toni molto polemici nella conferenza stampa di presentazione dell'ultimo match al Mondiale contro l'Arabia Saudita, che segnerà anche la sua ultima apparizione sulla panchina dei Faraoni: "E' una partita molto importante per noi, vogliamo vincere e chiudere questa esperienza con un risultato positivo, regalando una gioia al popolo egiziano. Non ho niente da rispondere a chi ci critica, non c’è rabbia da parte mia, fa parte del calcio, se non si sanno gestire queste situazioni è meglio cambiare mestiere. Nel calcio si dicono molte cose, ho sentito di tutto. Se ci sono prove, portatele altrimenti non vale nemmeno la pena parlarne. In questa squadra c’é un armonia straordinaria, altrimenti non saremmo arrivati fin qui".