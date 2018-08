Essam El Hadary saluta l'Egitto. Il 45enne portiere ha annunciato il ritiro dalla nazionale dei 'Faraoni' ieri sera con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook: "Dopo 22 anni, quattro mesi e 12 giorni, questo è il momento migliore per attaccare i miei guanti al chiodo. Sono molto orgoglioso di avere giocato in 159 partite internazionali". El Hadary, che ha debuttato con l'Egitto nel 1996 e ha chiuso la sua avventura ai Mondiali in Russia diventando il portiere più 'anziano' della storia della competizione, continuerà a giocare con il club, l'Ismaili.