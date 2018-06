Mohamed Elneny, centrocampista dell'Egitto, parla al sito della Fifa prima della sfida contro la Russia: "Non ci siamo certo qualificati al Mondiale per giocare tre partite e andare a casa. Non lasceremo la Russia senza aver realizzato le nostre ambizioni e i nostri obiettivi. Lotteremo duramente per andare avanti. La gara contro la Russia è la più difficile e importante per noi, ma siamo in buona forma, sia a livello fisico che mentale. Siamo convinti di poter vincere. Sappiamo che sarà davvero dura, contro la nazione ospitante, supportata da migliaia di tifosi russi. Ma siamo anche consapevoli del fatto che non abbiamo altra opzione se non vincere. Dobbiamo rimanere calmi e concentrati".