Egitto, UFFICIALE: via il ct Rui Vitoria, Renard il favorito per sostituirlo

Adesso è ufficiale: Rui Vitoria non sarà più il ct dell’Egitto. Dopo l’eliminazione patita in Coppa d’Africa per mano della Repubblica Democratica del Congo ai calci di rigore, la FAE (Federazione Egiziana di Calcio) ha ufficializzato l’addio del portoghese. Per sostituirlo al momento in pole Hervé Renard, come riportato più volte dalla stampa locale in settimana.



“Ringraziamo Rui Vitoria e il suo staff. Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Egiziana di Calcio, al termine della sua riunione odierna per discutere dei resoconti tecnici e amministrativi relativi alla partecipazione della nazionale al Campionato Africano delle Nazioni 2023 in Costa d'Avorio, ha deciso di ringraziare il portoghese Rui Vitoria, allenatore della nazionale egiziana, e il suo staff di assistenti, mentre esaminerà i profili degli allenatori stranieri e li presenterà nella prossima riunione", ha dichiarato l'EFA, precisando che Alaa Nabil è stato nominato direttore tecnico della Federazione":