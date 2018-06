Egitto-Uruguay 0-1



Marcatori: 89’ Gimenez (U)



EGITTO (4-4-2): El Shenawy; Gabr, Hegazy, Fathi, Abdel-Shafi; Hamed (50’ Morsy), Elneny, Abdalla, Trezeguet; Marwan (63’ Kahraba), Warda (82’ Sobhi). All. Cuper



URUGUAY (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; Nandez (58’ Sanchez), Vecino (87’ Torreira), Bentancur, De Arrascaeta (59’ C. Rodriguez); Suarez, Cavani. All. Tabarez



Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda)



Ammoniti: 90' Morsy (E), 90' Hegazy (E)