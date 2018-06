Una corsa contro il tempo. “Gioco per 100 milioni di egiziani”. Mohamed Salah ci ha provato, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Oggi, giorno del suo 26esimo compleanno, non sarà in campo, o quantomeno non dal primo minuto. L'Egitto dovrà fare a meno di lui nell'esordio Mondiale contro l’Uruguay, in una partita che potrebbe già dire tanto nel discorso qualificazione. Nel Gruppo A la Russia con il 5-0 di ieri all’Arabia Saudita ha già fatto un passo importante verso la qualificazione agli ottavi. A Ekaterinburg alle 14 Cavani e Suarez, 93 gol in due in nazionale, andranno quindi all’assalto dei Faraoni, pronti ad approfittare dell’assenza del loro leader tecnico. I sudamericani, oltre alla sopra citata coppia d’attacco, potranno contare sugli “italiani” Caceres, Vecino e Bentancur. Solo panchina per Laxalt e per il doriano Torreira, oggetto del desiderio di Arsenal e Napoli.



NUMERI - L’Uruguay non vince la prima partita di un Mondiale dalla rassegna iridata messicana del 1970. Tra le due squadre c’è un solo precedente che risale al 2006, quando si affrontarono in amichevole: finì 2-0 per i sudamericani. L’Egitto è alla terza partecipazione alla fase finale di un Mondiale: cerca ancora il primo successo (2 pareggi e 2 sconfitte finora). Non sarà in campo oggi, ma nella rosa degli egiziani è presente il 45enne El Hadary, il più "vecchio" giocatore delle 32 nazionali. Oscar Tabarez, El Maestro, è al quarto Mondiale da commissario tecnico dell'Uruguay. Hector Cuper, ct della selezione africana, farà invece oggi il suo esordio nella rassegna iridata.