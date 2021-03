Andre Silva, attaccante dell'EIntracht ex Milan, parla a O Jogo dell'interesse del Manchester United: "Ho letto sui giornali dell'interesse del Manchester United nei miei confronti, ma per adesso sono solo rumors, non c'è niente di vero. È una cosa che mi fa piacere, mi dà maggiori motivazioni per fare meglio il mio lavoro. Se un club come lo United mi segue, vuol dire che sto lavorando bene".