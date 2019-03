Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic si è espresso nel dopo partita del match contro l'Inter: "E' un risultato che ci lascia due opzioni per la partita di ritorno, mentre l'Inter dovrà solo vincere. A Milano potrà sicuramente succedere qualcosa, specie se avete visto la nostra prestazione oggi. Nel primo tempo siamo stati nervosi e non così coraggiosi, nel secondo tempo invece abbiamo ripreso l'iniziativa. Il rigore? Non lo avrei dato, si è lasciato andare subito dopo il contatto. Lautaro Martinez è stato furbo, l'arbitro è stato un po' pignolo nel complesso".