Tra i protagonisti dell'Eintracht Francoforte, prossimo avversario dell'Inter in Europa League, c'è anche Jonathan De Guzman, che in Italia ha indossato le maglie di Napoli e Chievo: "L'Inter è una buona squadra, con ottime individualità. E' un buon sorteggio per noi, siamo felici di giocare questa sfida. Lo stadio è uno dei migliori in cui abbia mai giocato. Non vediamo l'ora di scendere in campo", ha dichiarato a uefa.com