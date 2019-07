Come riferito da Fredi Bobic direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, dopo la felice esperienza in prestito nella stagione scorsa la società tedesca vuole continuare il rapporto con Kevin Trapp. Il portiere, classe 1990, è tornato al PSG ed ora spetta a Leonardo decidere se rispedire il portiere in Germania oppure tenerlo a Parigi al servizio di Tuchel.