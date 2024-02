Eintracht Francoforte: duro colpo, brutto infortunio per Kalajdzic

Nuovo infortunio per Sasa Kalajdzic, arrivato nel mercato di gennaio all’Eintracht Francoforte dal Wolverhampton. I tedeschi dovranno fare a meno dell’attaccante per parecchio tempo dopo l'infortunio che lo ha visto costretto ad uscire all'undicesimo minuto del match finito per 3-3 contro il Friburgo. Infatti gli esami hanno rivelato rotture nei legamenti crociati anteriori e laterali, lo riporta Sky Sports UK.



I DETTAGLI - L’attaccante austriaco aveva già sofferto di una lacerazione del crociato anteriore al suo debutto con i Wolves nel settembre del 2022 e aveva saltato la prima parte di stagione con gli inglese. Con il suo passaggio era riuscito ad avere anche continuità disputando 5 partite di Bundesliga mettendo a referto un assist, oltre ad aver siglato un gol in Conference al debutto. Ora dovrà ripartire da zero e l’Eintracht dovrà trovare una soluzione per sostituirlo, visto che era tra le prime scelte del tecnico Toppmoller.