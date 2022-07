Markus Krösche, direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato di tre giocatori in scadenza nel 2023, ovvero Filip Kostic, Daichi Kamada e Evan N'Dicka: "Non è un nostro obiettivo lasciare che i giocatori vadano via a parametro zero". Poi su Kostic: "E' molto importante per noi, vogliamo fare una buona stagione".