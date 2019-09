"Boban sapeva che ero interessato ad André Silva da circa un mese, ma la trattativa vera e propria è iniziata appena tre giorni prima della chiusura del mercato. E’ sempre utile conoscersi e mantenere i rapporti, direi che sì, ha facilitato i negoziati. In generale non è mai facile trovare una soluzione quando il tempo ti gioca contro, per fortuna sia Boban che Maldini sono ottimi professionisti. Insieme abbiamo trovato l’intesa migliore nell’interesse di entrambi i nostri club". Così ha parlato alla Gazzetta dello sport Fredi Bobic, direttore generale dell'Eintracht Francoforte.