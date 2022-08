L'ex laterale della Juventus Luca Pellegrini, nuovo arrivo in casa Eintracht Francoforte, ha parlato attraverso i canali del club: "Sono felice e contento, per me è una nuova esperienza. Sono una persona dedita al lavoro e sempre con il sorriso, per aiutare gli altri, per trovare una strada comune e arrivare agli obiettivi. Sono a disposizione del mister per aiutare l’Eintracht a fare una stagione memorabile. Quest’anno è importante perché è il primo di Champions e sono felice di essere qui".