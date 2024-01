Eintracht Francoforte, UFFICIALE: Rafael Borré dal Werder Brema in Brasile

L'Eintracht Francoforte ha girato in prestito al club brasiliano dell'Internacional di Porto Alegre l'attaccante colombiano Rafael Borré (classe 1995 ex River Plate e Villarreal), nella prima metà della stagione in forza al Werder Brema.