allenatore dell'Eintracht Francoforte, prepara la sfida di domani contro il Napoli. Per i tedeschi ci sarà da ribaltare lo 0-2 dell'andata. Ecco le parole del tecnico:- "Abbiamo già dimostrato di poter compensare alle nostre assenze. Adesso mancherà Kolo Muani ma proveremo altri calciatori che possono segnare e chi andrà in campo avrà tutta la nostra fiducia. Dovremo essere una squadra per battere il Napoli".- "Ci sarebbe piaciuto avere i nostri tifosi ma pensiamo solo alla partita. Certo, con l'energia positiva dei sostenitori sarebbe stato meglio ma il supporto ce l'avremo comunque, anche a distanza".- "Dobbiamo pensare solo alle nostre idee, alla nostra partita. Dalla parte politica ne sto fuori".- "Con Kolo Muani avevamo un ritmo alto. Vedremo domani i giocatori a disposizione. Ho portato anche Sebastian Rode con me. Loro sono forti a centrocampo, noi abbiamo pensato alle contromosse da attuare. Con i giocatori che mancheranno abbiamo giocato l'andata. Ho buone sensazioni per il ritorno".- "Loro fanno un pressing molto aggressivo, ripartendo anche da dietro. Ci servono soluzioni veloci, dobbiamo liberarci dalla pressione. Non siamo stati molto veloci nella partita d'andata, l'abbiamo rivista. Fino al 60' il Napoli ha avuto tanto possesso e ha sfruttato i nostri errori. Dovremo evitare di ripeterli. Contro l'Atalanta hanno rubato il tempo all'avversario, bisogna ridurre gli errori e i passaggi intermedi. Questo succede quando si gioca a livelli alti".- "Possiamo fare subito tre gol e aspettare, o aspettare e dopo fare tre gol, ma anche arrivare ai rigori. Bisogna mettere tutto sulla bilancia. Non voglio eccedere di ottimismo ma mettiamo le nostre qualità in campo. Rappresentiamo l'Eintracht in ambito europeo".