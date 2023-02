Mario Gotze, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, presenta in conferenza la sfida con il Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati queste due partite. Sappiamo quanto diventa difficile a questo livello".



ESPERIENZA - "L'esperienza è importante, ma alla fine è il momento e il nostro rendimento che conta".



FATTORE CAMPO - "Possiamo aspettarci una partita clamorosamente buona in casa. Non vedevamo l'ora che arrivassero gli ottavi di finale anche per la grande atmosfera che ci riserverà il nostro stadio".