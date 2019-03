Makoto Hasebe, difensore dell'Eintracht Francoforte, parla al sito ufficiale del club tedesco in vista del ritorno di Europa League contro l'Inter: "Ci saranno molti tifosi a sostenerci, ecco perché mi aspetto una grande atmosfera. Incontriamo un top team, non vedo l'ora di scendere in campo. Credo fermamente che possiamo qualificarci".