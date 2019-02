Il tecnico dell'Eintracht Francoforte Adolf Hütter ha parlato così del sorteggio di Europa League che ha messo di fronte i tedeschi all'Inter: "Abbiamo ovviamente visto il sorteggio insieme e siamo tutti felici dell'abbinamento con l'Inter. Andremo a giocare in un bellissimo stadio, contro un grande club. E' sempre importante iniziare bene, con la sfida d'andata, siamo felici di giocarla in casa. I nostri tifosi potranno far vedere all'Inter la loro passione".