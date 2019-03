L'allenatore dell'Eintracht Francoforte Adolf Hütter ha analizzato la prestazione contro l'Inter: "È importante il fatto che abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, se facciamo gol siamo in una buona posizione. Dopo quello che abbiamo visto oggi, soprattutto nella seconda frazione, possiamo essere certi di creare occasioni a San Siro. Abbiamo già giocato ai massimi livelli contro i nostri avversari più duri. Se non abbiamo segnato il merito può essere attribuito all'Inter: abbiamo avuto le nostre possibilità, ma c'è una ragione per cui quella dell'Inter è considerata una delle migliori difese dell'Europa League. Non ho detto nulla verbalmente, ma devo scusarmi in linea di principio per il mio comportamento. Se mi rivedo mentre do un calcio alla bottiglia, vedo un'immagine che non mi appartiene".