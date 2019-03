Fredi Bobic, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha parlato di Bundes ed Europa a Kicker: "Da un punto di vista sportivo, non vedo problemi a gareggiare a Düsseldorf e poi a Milano nel giro di tre giorni. Questa è una normale settimana inglese. Poi Milano si raggiunge in un'ora d'aereo, non è un viaggio intorno al mondo. Con tutto l'impegno che metteremo a Milano e tutta la gioia per essere ancora impegnati in Europa, la Bundesliga è sopra ogni cosa. Rappresenta il risultato di un anno di lavoro".