​Handanovic 6,5: Nessun intervento particolarmente complicato fino al minuto 86’ quando respinge un bel diagonale di Jovic



D’Ambrosio 5: Trova un Kostic in grande serata e non riesce quasi mai a contenere le sue avanzate.



de Vrij 6,5: Prestazione priva di sbavature. Perfetto in copertura e bravo anche in impostazione.



Skriniar 6,5: Non perde neanche un duello. Se l’Inter resta in piedi è grazie a una grande prova dei due centrali difensivi.



Asamoah 5: Un buon intervento aereo in area di rigore ad anticipare provvidenzialmente Rode. Resta l’unica cosa buona della sua partita.



Vecino 5: Sulla stessa lunghezza d’onda delle ultime deludenti prestazioni.



Brozovic 5: Solo 0-0 si presenta dagli undici metri ma si lascia ipnotizzare da Trapp. Lontano dagli standard di inizio stagione.



Politano 5,5: Manca il sostegno a D’Ambrosio e a dirla tutta neanche lì davanti riesce ad impensierì più di tanto i tedeschi.



Borja Valero 6: Finché regge è il migliore della linea mediana, per tempi e qualità della giocata. Poi cala vistosamente.



(Dal 35’ s.t. Cedric: s.v.)



Perisic 5: Nel primo tempo sbaglia praticamente tutto, appoggi semplici e assist potenzialmente pericolosi. Esce per un fastidio all’inguine.



(Dal 13’ s.t. Candreva 5: Decisamente sfiduciato, prova qualche giocata ma non gli riesce nulla).



Lautaro 6: D’astuzia guadagna il calcio di rigore così come aveva fatto contro il Rapid. Nel secondo tempo non vede palla, ma non lo servono praticamente mai.





Spalletti 5,5: L'Inter del primo tempo è sufficiente, quella del secondo, invece, decisamente preoccupante. Lo 0-0 è un risultato che i nerazzurri strappano a fatica.

Eintracht

​

Trapp: 7



Hasebe: 6



Hintregger: 6



N’dicka: 6



da Costa: 5,5



Rode: 6



(Dal 32’ s.t. Willems: s.v.)



Fernandes: 6



Kostic: 7



Gacinovic: 5



Haller: 5,5



(Dal 35’ s.t. Paciencia)



Jovic: 5,5





Hutter 6: