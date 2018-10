: Portiere di Coppa, esce poco dai pali ma non ha colpe nei gol. Certo, non può molto, ma in certe serate è veramente dura. Prodigioso allo scadere su Stendera.Parte con intensità ridotta al minimo, pulito ma a volte bisogna sporcarsi gli scarpini. Sbaglia meno di Wallace, se può consolarlo, ma non ci vuole molto.Attento, sembra in difficoltà nel contenere gli svarioni dei compagni di reparto. L'unico che combatte, sbaglia sul terzo gol in maniera decisiva.: Cosa fa sul secondo gol dell'Eintracht? Un tentativo di anticipo scellerato che fa scattare l'azione del secondo gol dell'Eintracht. Inspiegabile la sua titolarità reiterata, al netto di amnesie terrificanti.: Sbaglia tanto, tantissimo, francamente sembra la pallida copia dell'esterno che i tifosi della Lazio ricordano. Impacciato, lento, scelta infelice di Inzaghi, rischia pure di regalare un rigore. Decide di regalare un uomo, si fa espellere in maniera veramente ingenua. Un disastro.Inserimento perfetto per l'1-1, sfrutta una delle sue doti migliori. L'unica nota positiva della partita. Può solo protestare per i due rossi pesanti, ma dovrebbe prendersela con i suoi.: Con Milinkovic decide di regalare un gol all'Eintracht, lasciando solo Da Costa. Dà il la all'azione del pareggio (con fallo di mano annesso che fa arrabbiare i tedeschi), poi stranamente leggero sul secondo gol dei padroni di casa. Una delle sue peggiori partite.(Dal 31 st Luis Alberto s.v.)Legge male la palla del gol dell'Eintracht, prende pochi palloni, si fa anticipare spesso e volentieri, si vede tutta la differenza tra chi ha ritmo, i tedeschi, e chi non ce l'ha, lui. Altra partita incolore. Francamente senza scuse.. Entra in un momento francamente terribile, peccato aver bagnato il suo esordio con la Lazio così disastrosa)..: Molto vivace, inizia molto bene, poi è davvero sfortunato, cade malissimo sul braccio destro.: Entra a freddo, si adegua al clima indecoroso dei suoi. Uno dei senatori, non brilla certo per aver trascinato i suoi. Tutt'altro).: Parte titolare al posto di Luis Alberto, almeno ci mette vivacità e freschezza. Mette dentro anche la palla perfetta per Parolo. Ispirato, sciupa la palla gol del pari, uno dei migliori fino al rosso, che forse è eccessivo. Fallo comunque scellerato, di frustrazione.: Sua la reazione al gol dell'Eintracht, con un tiro velenoso e deciso. Sembra uno dei pochi vivaci, ma si fa cogliere troppo spesso in fuorigioco, alla lunga si perde. L'ultimo a mollare.: Chiedeva furore, finisce seduto in panchina, ammutolito. Sembra il replay del derby, dopo il gol del pareggio la Lazio vacilla, ritorna sotto, poi crolla del tutto. Se questa doveva essere la reazione post-derby, c'è da preoccuparsi. Sembra aver perso il polso della squadra, sicuramente ha sbagliato la formazione. Sembra lasciato solo. E un mister da solo non va avanti a lungo.: Dal PSG col furore, risponde presente su Immobile dopo il vantaggio. Per il resto rischia pochissimo, sul gol non può nulla.: Subito primo gol europeo approfittando di una dormita generale della Lazio su angolo. Fa un'ottima partita, che culmina col raddoppio personale.: Molto bene, attento, preciso, diligente, pulisce tantissimi palloni, riesce spesso e volentieri a risolvere situazioni che possono diventare difficili.Capitano, ha sconfitto come Acerbi un nemico terribile. Grintoso, anche eccessivamente, regge con attenzione la difesa: Secondo match stagionale, molto attento, deciso. Ottima partita.Pressa forte spesso Leiva, mette una gran palla per Kostic e gli regala un assist d'oro. Una signora partita, per intensità, forza, qualità.Vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Napoli, Carpi e Chievo, suo l'angolo del vantaggio tedesco. La Lazio traballa sempre, lui è molto pulito e preciso.(dal 42' st Stendera s.v.). Ex Real B, nel cuore del centrocampo tedesco è insostituibile, e si capisce perché, è una diga. Sbaglia un pallone facile che per poco non manda in porta la Lazio, ma giganteggia a centrocampo.: Primo gol con l'Eintracht, dopo l'arrivo dall'Amburgo, una vera e propria sassata che non lascia scampo a Proto. Va detto che dalla parte Basta è in forma pessima, ma riesce a farlo sembrare un manichino.(Dal 33' st Tawatha s.v.): Un vecchio pallino del ds Igli Tare, mette lo zampino nel secondo gol, di testa è una sentenza, collabora molto con i compagni anche palla a terra. Suo l'assist per Jovic.: A sorpresa in campo (tutti davano in campo Ante Rebic), suo il gol-partita al Velodrome contro il Marsiglia in zona Cesarini, parte velocissimo, una freccia. Sfiora la rete nella ripresa, poi trova la rete che uccide la partita con un pallonetto delizioso.(Dal 23' st Rebic s.v.)L'atmosfera a Francoforte è quella delle grandi occasioni, il ritmo dell'Eintracht è altissimo, pazzesco, folle nel primo tempo, aiutato dagli svarioni difensivi della Lazio. Una partita da incorniciare, serata perfetta.