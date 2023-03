Vittoria di qualità, di spessore per il Napoli a Francoforte nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Battuto l'Eintracht per 2-0, adesso ci si prepara alla sfida di ritorno che andrà in scena mercoledì 15 marzo per centrare l'obiettivo quarti di finale.



Arrivano brutte notizie in casa Eintracht. Il tecnico Oliver Glasner dovrà già rinunciare a Kolo Muani causa squalifica e rischia di perdere un altro calciatore importante. Si tratta di Jesper Lindstrom, uno degli uomini chiave dei tedeschi. Il danese classe 2000 si è dovuto fermare in seguito ad uno scontro con Smolcic in allenamento. Da verificare l'entità del problema, ma a sette giorni dalla partita c'è apprensione.