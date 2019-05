Gelson Fernandes, centrocampista dell'Eintracht, ha parlato a FootMercato alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Chelsea.



Queste le sue parole: "La nostra forza è il collettivo, giochiamo sempre con grande aggressività. Siamo una vera squadra".



SU JOVIC - "Ha segnato tantissimo quest'anno, è un buon giocatore con un grande futuro dinanzi a sé. Il nostro club farà di tutto per tenerlo in estate".



SUL CHELSEA - "È una big europea, ma noi daremo il massimo. Ci aspetta una partita difficile, però tutto può succedere nel calcio. Quando diamo tutti il 100% non è facile per nessuno affrontarci, siamo pronti per questa semifinale".



SU HAZARD - "Non abbiamo nessun pianto anti-Hazard. Eden è un giocatore importante per il Chelsea, ma non certo l'unico talento dei Blues".