Quattro gol nelle ultime cinque gare: sono i numeri collezionati da André Silva con la maglia dell'Eintracht Francoforte. Il portoghese, in prestito secco biennale dal Milan, vuole restare in Germania. Il Milan, per non registrare minusvalenze nel 2020 dovrebbe incassare 15,2 milioni, nel 2021 7,6 milioni. Attenzione al doppio affare con Ante Rebic, che potrebbe chiudersi già quest'estate.