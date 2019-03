Nella conferenza stampa dell'Eintracht Francoforte alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Inter, il vice-allenatore Christian Peintinger ha parlato al posto dello squalificato Adolf Hutter: "Ante Rebic si è rimesso al lavoro a Francoforte, ma non abbiamo la certezza su quando sarà di nuovo disponibile: nel prossimo allenamento valuteremo se sarà arruolabile per domani sera. Lo 0-0 dell'andata non è un cattivo risultato. Il nostro obiettivo domani è concedere il meno possibile. Se poi segniamo, possiamo ottenere qualcosa di importante."