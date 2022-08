Nuova avventura in Germania per Luca Pellegrini, che la Juve ha girato in prestito all'Eintracht Francoforte: "Le prime impressioni sono positive - ha detto il terzino classe '99 - sono tutti molto ospitali e sono contenti di essere qui. So che Kostic ha fatto molto bene, cercherò di dare continuità al suo lavoro. Gli obiettivi sono gli stessi, farò di tutto per raggiungerli. Ho parlato sia con il ds che con l'allenatore, avevo altre richieste ma nel giro di pochi giorni ho scelto l'Eintracht. Abbiamo chiuso l'affare in tempi brevi".