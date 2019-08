L'Eintracht Francoforte vince in rimonta per 5-3 e passa il turno di Coppa di Germania contro il Mannheim. Una gara non priva di brividi per Rebic e compagni con l'attaccante serbo che ha dovuto metterci del proprio per portare i suoi alla vittoria. Sotto 3-2 fino al 76'. Rebic è salito in cattedra con una tripletta in 13 minuti che ha portato alla vittoria.



Proposto all'Inter prima che si chiudesse il colpo Lukaku ora la punta classe '93 è entrato nel mirino del Milan a cui è stato offerto e che è fortemente interessato nel caso in cui uscisse uno fra André Silva e Suso.