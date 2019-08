Kevin Trapp ha parlato del suo addio al PSG e del ritorno all'Eintracht: ''Non ho rimpianti per aver lasciato Parigi. Al PSG stavo bene, ma ho voluto firmare per cinque anni qui. Il club sta crescendo e va nella direzione giusta. Ho ancora grandi piani per me e per l'Eintracht. Avevamo concordato che sarei tornato al PSG dopo il prestito anche se avevo ancora un contratto. Ma quando abbiamo trovato l'accordo abbiamo deciso di tornare''.