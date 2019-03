Nella conferenza stampa pre-Europa League, in vista del match di domani contro l'Inter, è intervenuto Kevin Trapp, portiere dell'Eintracht Francoforte: "Ci aspetta una grande partita domani, sappiamo tutti cosa c'è in gioco: per noi è come se fosse un match di Champions League, è per sfide come questa che lavoriamo tutta la stagione. Non c'è bisogno di motivarsi: abbiamo la chance di qualificarci per i quarti di finale in uno stadio fantastico. Quasi nessuno avrebbe potuto credere che saremmo arrivati a giocarci questa possibilità. Non siamo preoccupati su chi ci sarà a bordocampo: conosciamo bene Christian Peintinger (vice del tecnico Hutter, ndr) e Armin Reutershahn (assistente allenatore, ndr) e sappiamo che faranno un ottimo lavoro. Domani giochiamo per vincere, ne siamo capaci. Non dovremo avere eccessi di confidenza perché l'Inter è una squadra molto esperta, è necessaria la massima concentrazione. I nostri tifosi probabilmente faranno registrare un record di affluenza in trasferta: è incredibile, siamo tutti felicissimi di questo, ci aiuta enormemente."