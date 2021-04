Della serie 'viva le stratosferiche donne russe', oggi abbiamo una chicca per voi... Ekaterina Enokaeva. Già nel 2018 era una delle modelle più ricercate del momento, tanto che Putin ne rimase così affascinato da proporla per lo spot dei Mondiali; una sensualissima foto in nudo nella penombra e una frase inequivocabile: A giugno tutti in Russia! Legittimamente, Ekaterina pensò che non ci fossero dubbi: sarebbe stata lei la Madrina di Russia 2018... Poi però, come spesso accade, il vento cambiò e sempre lo stesso Putin designò Victoria Lopyreva come madrina, lasciando a bocca asciutta la povera Ekaterina.



Ma lei non si è data per vinta e in questi anni si è completamente dedicata alla sua carriera da modella e non solo... ha letteralmente conquistato anche il mondo dei social raccogliendo entusiasmanti risultati: il web infatti impazzisce per lei, pensate che su Instagram ha raggiunto e superato 1 milione di followers.

Il perché di tanto successo? Addentratevi in questa strepitosa, piccante, sensualissima gallery e lo scoprirete da soli...



