Coach @PaulPogba at the PP Arena ⚡ Get well soon @EkdalAlbin. Stay safe everyone ❤ pic.twitter.com/hMoAdYibMO — Victor Lindelöf (@vlindelof) March 18, 2020

In tempi di, i social permettono agli esseri umani di mantenere contatti e rapporti persino a parecchi stati di distanza. Capita alle persone comuni, ma anche i calciatori non sfuggono a questa dinamica. E' successo ad esempio sull'asse tra Genova, sponda, e l'Inghilterra, con. Il primo 'contatto' è quello andato in scena tra il centrocampista blucerchiato Albine Victor, compagno di Ekdal nella Nazionale svedese e di professione terzino dei Red Devils.Il calciatore classe 1994 si è reso protagonista di un video particolarmente simpatico su Twitter: Lindelof si è allenato a casa indossando la, proprio la numero 6 di Ekdal, sotto lo sguardo vigile di Paul, vestito a sua volta con la divisa della Juventus. Lindelof ha poi accompagnato il video con un messaggio di auguri a Ekdal (""), a cui l'ex centrocampista di Cagliari e Amburgo ha risposto simpaticamente con una battuta: "". Lo stesso Pogba, che si allenava con la maglia della Juve, ha poi aggiunto: "Stiamo supportando i nostri amici di Juventus e Sampdoria Matuidi e Ekdal e tutti gli atleti in giro per il mondo che stanno affrontando un momento difficile. Siate forti, state a casa e fate attenzione". Pogba ha poi aggiunto una postilla legata alla maglia bianconera: "So che qualche malizioso parlerà del fatto che indosso la maglia della Juventus, ma lo faccio solo per dare un segno di supporto al mio amico, non c'è niente di più".Sempre dall'Inghilterra, ma questa volta sponda Arsenal, è arrivato un altro tweet che farà piacere ai tifosi blucerchiati. E' quello di un ex calciatore doriano particolarmente amato a Genova, ossia il difensore dei Gunners Shkodran. 'Musti', come viene ancora chiamato a Genova, ha pubblicato una foto di gruppo dopo il primo gol realizzato con la maglia della Sampdoria, accompagnata da una didascalia: "Non è stato solo il mio primo gol con la Sampdoria, era anche il mio esordio con un club professionistico". Il tutto accompagnato dagli ashtag "". Il messaggio è stato immediatamente ricondiviso e twittato da tanti Sampdoriani, che tutt'ora restano molto legati al tedesco ex Valencia.