Affare fatto. La Samp ha un nuovo centrocampista. Dopo aver limato gli ultimi dettagli con l’Amburgo, lo svedese Ekdal si è messo in viaggio per Genova, dove è arrivato ieri sera alle 23. Stamattina previste le visite mediche e la firma sul triennale per un’operazione a titolo definitivo da 2,5 milioni più bonus (con un pagamento dilazionato in diverse rate).



Per la difesa continua la caccia a Djimsiti, da oggi ripartiranno i contatti con l’Atalanta, ma non si molla anche la pista che porta a Tonelli (Napoli). Solo in caso di addio di Verre, occhi su Rode del Dortmund, in attacco stuzzica il profilo di Oberlin del Basilea. Inglese (Napoli) può essere solo un sogno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace Driussi (Zenit) ma la trattativa è complicata.