Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, parla a Il Secolo XIX del suo passato alla Juventus: ​"Sicuramente quando giochi nella Juve punti a restare a quei livelli. Scudetti, Champions... Io però poi ho militato sempre in due campionati prestigiosi, serie A e Bundesliga. Poteva andarmi meglio, poteva andarmi peggio. Vivo il momento. Adesso sono nella Samp e sto bene. Non ho rimpianti. Già da ragazzo avevo capito come funziona, la Juve ingaggia tanti ragazzi promettenti. E per uno che ce la fa, venti no. Io sono ancora in A".